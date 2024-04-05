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Sayıyı alınca çıldırdılar! Vakıfbank oyuncularından dudak dudağa sevinç

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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

MAÇA DAMGA VURDU

Mücadeleye henüz maçın başında Vakıfbank'ın aldığı sayı sonrası yaşanan sevinç damga vurdu. O anlar kısa sürede viral oldu.

OYUNCULARIN DUDAKLARI BİRBİRİNE DEĞDİ

Mücadelenin ilk dakikalarında oldukça ilginç bir an yaşandı. Alınan bir sayının ardından Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken istemeden Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi. İki oyuncunun da o anlarda hayli şaşırdığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vakıflar Bankası Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Reçel Tahin Etsoğan:

Ne kadar tatlılar, devam edin kızlar biz zevkle izleriz sizi... ;))

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Çok tatlısınız kızlar

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Zaky:

Cahil ve yobaz takimi icin bulunmuyacak firsat atlamislar hemen. Hayatlarinda basari elde etmemis tek yaptiklari insanlari yapamadiklari konularda elestirmek olan bu tayfa, kiyasiya gecen bir macta adrenalinin tepe oldugu bir noktada istemsiz olarak hareketlerin bir sonucu olabilecegini, bir art niyet olmayacagini dusunmez. Cunku bunlarin akli gibi kalbide fesatlik, kotuluk ve kin dolu oldugu icin olaylari sadece kendi penceresinden okurlar.

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Kerim Köroğlu:

EBRAR BUNLARI HEP AŞILAMIŞ LEZİZ LEZZETLER İÇİNDE KALMIŞLAR YAZIK

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yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Kerim Körebekogli Unutma Senide Birileri Asiladi Benim Dört Nalli Cabbari Dudagindan öpmeye Hak Kazandin

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Ersoy Odabas:

Genç kızların hayran olduğu kişilerin örnek olma şekli... üzücü malesef... Ahlaksızlık hatta...

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JY:

BENCE SUPER GUZEL ORNEK OLMUSLAR. SAHALARDA DAHA COK GORMEK ISTIYORUZ BUNLARI AMA LUTFEN ERKEK ERKEGE DEGIL KIZ KIZA OLSUN.

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Kerim Köroğlu:

JY SENİNİ BAYRAĞIN BELLİ GÖKKUŞAĞI

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Sessiz ciglik:

Ersoy odabas zaten genel olarak bakarsan ne orf kaldi ne adet ne edep nede ahlak. Neyseki herkesin yaptigi kendine diyor din. Bunlara din ile ogut versende almazlar. Onun icin sen bunlari edepsizligiyle biraz yuz cevir. Allah herseye sahittir

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eyüp akyel:

yanlışlıkla yaptıkları bir hareket onlarda aralarında şaşırıp gülüyolar bukadar büyütecek birşey yok.

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Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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