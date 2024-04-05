Sayıyı alınca çıldırdılar! Vakıfbank oyuncularından dudak dudağa sevinç

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

MAÇA DAMGA VURDU

Mücadeleye henüz maçın başında Vakıfbank'ın aldığı sayı sonrası yaşanan sevinç damga vurdu. O anlar kısa sürede viral oldu.

OYUNCULARIN DUDAKLARI BİRBİRİNE DEĞDİ

Mücadelenin ilk dakikalarında oldukça ilginç bir an yaşandı. Alınan bir sayının ardından Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken istemeden Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi. İki oyuncunun da o anlarda hayli şaşırdığı görüldü.