Beşiktaş taraftarının beklediği haber sonunda geldi! İşte Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve hızlı bir tedavi sürecine giren Rachid Ghezzal, formasına kavuşmak için günleri sayıyor. Başarılı kanat oyuncusunun durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kayserispor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Avrupa'nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Rachid Ghezzal'ın durumu iyiye gidiyor. Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD'de 8 Kasım'da ameliyat olan Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine geldi ve saha çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE MAÇINDA DÖNMÜŞTÜ

14 Ağustos'ta oynanan maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmuş ancak çok geçmeden yeniden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun, formasına bir an önce dönmek için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.

BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Ghezzal'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş sağlık ekibinin de Cezayirli kanat oyuncusunun düzelme sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sebebiyle mutlu olduğu kaydedildi. Ghezzal'ın, Ocak ayının sonundaki 20. hafta mücadelesindeki Kayserispor deplasmanında sahada olması bekleniyor.