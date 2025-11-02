Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları seremoni sırasında el sıkışmak üzere bir araya geldi.

UĞURCAN GELİNCE SIRT ÇEVİRDİ

Bu sırada Trabzonspor'un yeni kaptanı Savic, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın uzattığı eli görmezden gelerek sırtını döndü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UĞURCAN'DAN SAKİN TAVIR

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaşanan olaya rağmen soğukkanlı davrandı. Milli kaleci, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra takım arkadaşlarıyla selamlaşmaya devam etti.