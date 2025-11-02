Haberler

Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak maçın öncesinde yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır tokalaşmak için yanına geldiğinde sırtını dönerek selamlaşmayı reddetti.

  • Trabzonspor kaptanı Savic, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın el sıkışma teklifini reddederek sırtını döndü.
  • Uğurcan Çakır, olaya rağmen soğukkanlı davranarak takım arkadaşlarıyla selamlaşmaya devam etti.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları seremoni sırasında el sıkışmak üzere bir araya geldi.

UĞURCAN GELİNCE SIRT ÇEVİRDİ

Bu sırada Trabzonspor'un yeni kaptanı Savic, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın uzattığı eli görmezden gelerek sırtını döndü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UĞURCAN'DAN SAKİN TAVIR

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaşanan olaya rağmen soğukkanlı davrandı. Milli kaleci, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra takım arkadaşlarıyla selamlaşmaya devam etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirkanyayla:

gs olunca büyük ayip, okan hakeme yapinca ayip yok…yaziklar olsun size

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalilingunlugu1981:

bizim eski sipa benficadan fenere geldiginde Turkiyenin en büyük en şerefli kulubune geldim demişti.ugurcan gene öyle cümleler kullanmadı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.