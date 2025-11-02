Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak maçın öncesinde yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır tokalaşmak için yanına geldiğinde sırtını dönerek selamlaşmayı reddetti.
- Trabzonspor kaptanı Savic, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın el sıkışma teklifini reddederek sırtını döndü.
- Uğurcan Çakır, olaya rağmen soğukkanlı davranarak takım arkadaşlarıyla selamlaşmaya devam etti.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları seremoni sırasında el sıkışmak üzere bir araya geldi.
UĞURCAN GELİNCE SIRT ÇEVİRDİ
Bu sırada Trabzonspor'un yeni kaptanı Savic, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın uzattığı eli görmezden gelerek sırtını döndü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
UĞURCAN'DAN SAKİN TAVIR
Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, yaşanan olaya rağmen soğukkanlı davrandı. Milli kaleci, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra takım arkadaşlarıyla selamlaşmaya devam etti.