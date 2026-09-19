Savic, Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un iyi reaksiyon verdiğini söyledi

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, teknik direktör değişiminin kolay bir süreç olmadığını belirterek, takımın iyi reaksiyon verdiğini ve derbiyi kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Stefan Savic, "Bizim için kolay bir süreç değildi. Konya mağlubiyetinin ardından hoca değişikliği oldu ama takım iyi bir reaksiyon verdi. Bugün bu önemli derbiyi kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi.

Hakemlerin herkese eşit şekilde adil davranmasını istediğini kaydeden Savic, "Sadece Trabzonspor'a değil ligdeki bütün takımlara adil bir şekilde davranılması taraftarıyım" şeklinde konuştu.

Savic, "Benim aslında kime karşı oynadığım, kime karşı savunma yaptığım önemli değil. Bizim takım olarak çalıştığımız şeyleri yapmış ya da yapabilmiş olmamız önemli. Bu maçın sonucu bunu gayet iyi gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı