Sassuolo, Arijanet Muric'i Kiraladı

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Muric, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 18 maçta forma giymişti.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, İngiliz ekibi Ipswich Town'dan 26 yaşındaki kaleci Arijanet Muric'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Ipswich Town'dan kaleci Arijanet Muric, satın alma opsiyonuyla kiralandı." denildi.

Muric, Premier Lig'de geçen sezon 18 maçta Ipswich Town'un kalesini korudu.

