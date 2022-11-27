Şaşırtan kare! Galatasaraylı taraftarlar, birlikte derbi izledikleri Ali Koç'tan bakın ne istedi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketboldaki Galatasaray derbisini Galatasaraylı taraftarların içinde takip etti. Galatasaraylı taraftarlar, yanlarında maç izleyen Başkan Ali Koç'u görünce şaşkınlık yaşadı. Ardından bazı taraftarlar Başkan Ali Koç'tan hatıra fotoğrafı talep etti. Yoğun ilgi gören Başkan Koç taraftarları kırmayıp fotoğraf çektirdi.
Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko derbisinden güzel görüntüler geldi. Karşılaşmayı Sinan Erdem'de Galatasaraylı taraftarların arasında seyreden Ali Koç'a büyük ilgi gösterildi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Birkaç Sarı-Kırmızılı taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la fotoğraf çektirdi. Ali Koç, zaman zaman Galatasaraylı taraftarlarla da sohbet etti.
Fenerbahçe stadının adı "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" diye değişmesi gündemde.— Haberler.com (@Haberler) November 24, 2022
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