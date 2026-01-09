Haberler

Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
Güncelleme:
Sivas Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'e oy çıktı. O anlar kameralara yansırken; salondakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  • Sivas Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında yapılan denetim komisyonu üyeleri seçiminde, oy pusulalarından birinde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı çıktı.
  • Oy pusulasını okuyan görevli duraksadı ve meclis üyeleri ile izleyiciler şaşkınlık yaşadı.

Sivas Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, denetim komisyonu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidildi. Meclis üyelerinin kapalı zarf usulüyle oy kullandığı seçimde, oyların sayımı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

YILDIZ FUTBOLCUYA OY ÇIKTI

Komisyon üyelerinin belirlenmesi için açılan zarfların birinden, meclis üyelerinin isimleri yerine Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı çıktı.

ŞAŞIP KALDILAR

Oy pusulasını okuyan görevli kısa süreli bir duraksama yaşarken, durumu fark eden meclis üyeleri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

