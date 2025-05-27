Sarunas Jasikevicius: 'Zaman Geçtikçe Başarımızı Anlayacağız'

- Sarunas Jasikevicius : "Zaman geçtikten sonra ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi anlayacağız"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius :

"Bu organizasyon galibiyeti"

"Dil bariyeri aşıldıkça her şey tam olacak"

İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, henüz şampiyonluğu idrak edemediklerini belirterek, "Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Zaman biraz geçtikten sonra hepimiz ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi anlayacağız" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, basınla bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyonda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu. Bir süredir şampiyonluğu kutladıklarını belirterek sözlerine başlayan Jasikevicius, "İdrak edemedik henüz, neler hissettiğimi sordu birileri henüz anlamış değiliz. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Zaman biraz geçtikten sonra hepimiz ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi anlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu organizasyon galibiyeti"

Kazanılan şampiyonluğun ekiple birlikte ulaştıklarının altını çizen Litvanyalı koç, "Aslında 5. şampiyonluğum, çok mutluyum. Oyuncu, organizasyon her şey istediğimiz gibi oldu. Derya Yannier beni buraya getirdi. Her şey çok yolunda gitti. Çok iyi bir genel menajer, çok iyi yönetiyor. Bu gerçekten organizasyon galibiyeti" diye konuştu.

Jasikevicius, hem oyuncu hem başantrenör olarak kazandığı Euroleague kupasıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, ikisini de çocukları olarak gördüğünü, ayrım yapamadığını söyledi.

"Taraftarları çok seviyoruz"

Sarı-lacivertli taraftarlara yönelik soruya ise Jasikevicius şu yanıtı verdi:

"Onları çok seviyoruz. Her zaman çok büyük destek oldular. Özellikle Abu Dabi'de bunu hissettik. Bundan sonra taraftarla ilgili soruları yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz."

"Dil bariyeri aşıldıkça her şey tam olacak"

Oyuncularla ilişkisi ile ilgili ise Jasikevicius, "Çok farklı bir sevgi olayı var. Onu yanlış ifade etmek istemiyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum sadece diğer çalıştığım/oynadığım takımlara göre dil bariyeri var. O yüzden tam olarak kendimi ifade edemiyorum. Birçok takımla çalıştım hepsi benim parçam. Fenerbahçe de çok büyük parçam. Eminim zaman içerisinde de dil bariyeri aşıldıkça her şey tam olacak. Antrenmanlarda ve maçlarda aynı şekildeyim. Maçlarda farklı bir şekilde olmuyorum. 9 aydır birlikteyiz o yüzden bana alışmış olmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık"

Jasikevicius, bu sezonun kırılma anıyla ilgili ise şöyle dedi:

"Kırılımdan çok ocak ayı diyebilirim. Çok şüphelerimiz vardı. Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık; programımıza çok yoğun olmasına rağmen."

"Oyuncuların yapması gereken detaylara odaklanmam gerekiyordu"

Final anını nasıl hayal ettiği ve sonrasında şampiyonluğun gelmesiyle neler hissetti? Sorusuna sarı-lacivertlilerin başantrenörü, "Tabii ki düşünüyorsunuz. Çünkü insan beynini durduramıyorsunuz. Düşünceler her yöne gidiyor. Çok fazla düşünce vardı ama durup, işime odaklanıp, oyuncuların yapması gereken detaylara odaklanmam gerekiyordu. Onları yönlendirmem gerekiyordu" yanıtını verdi.

Futbol takımının başarısızlığı ile ilgili gelen soruya ise Jasikevicius, "Fenerbahçe'nin tüm branşlarını takip ediyoruz. Onların çok başarılı veya başarısız olmasının bizimle çok alakası yok. Biz kendi dünyamızda neleri iyi yapabiliriz ona bakıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.