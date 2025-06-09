Şarköy'de Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kutlandı

Şarköy'de Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kutlandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın beşinci şampiyonluğunun kutlanması için sarı ve kırmızı renklere boyandı. Taraftarlar, etkinlikte şampiyonluk şarkıları söyledi ve çeşmeyi boyama işlemini gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı sarı ve kırmızı renklere boyandı.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için toplanan taraftarlar, ellerindeki bayraklarla çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine geldi. Bir taraftar da etkinliğe at sırtında katıldı.

Taraftarlar, çeşmenin sarı ve kırmızıya boyanmasının ardından şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladıklarını belirterek, taraftarları tebrik etti.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Serhat Besli ise beşinci yıldızı takmanın gurunu yaşadıklarını, takımlarının üst üste 5 yıl şampiyon olarak yeni bir rekora imza atmasını dilediklerini kaydetti.

İlçedeki çeşme, her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Spor
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