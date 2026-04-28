Şarkıcı Eypio: Sergen hoca yeni transferlerle çok güzel bir şey yapacak

ŞARKICI Eypio, " Türkiye Kupası 'nda Konya'yı elersek finaldeyiz. Finalde eğer Trabzonspor Gençlerbirliği'ni geçerse rakibimiz, tabii ki. Alırsa süper olur. Seneye daha iyi sezon bekliyoruz. Sergen hoca yeni transferlerle falan herhalde çok güzel bir şey yapacak, takım kuracaktır" dedi.

Şarkıcı Eypio, katıldığı bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin beklediği gibi geçtiğini belirten Eypio, "Derbi beklediğim gibi oldu, çoğunluğun beklediği gibi. Daha heyecanlı olabilirdi ama Fenerbahçe, 10 kişi kaldı. Penaltı falan kaçınca tadı tuzu kalmadı. Ben Beşiktaşlı olduğum için durumdan çok fazla rahatsız olmadım. Bir etki göstermedi bana. Ama derbiler tabii ki her zaman keyif katıyor" ifadelerini kullandı.

'SERGEN HOCA YENİ TRANSFERLERLE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAPACAK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon yeni transferlerle güzel işler yapacağını vurgulayan Eypio, "Türkiye Kupası'nda Konya'yı elersek finaldeyiz. Finalde Trabzonspor eğer onlar da Gençlerbirliği'ni geçerse tabii ki. Alırsa süper olur. Seneye daha iyi sezon bekliyoruz. Sergen hoca yeni transferlerle falan herhalde çok güzel bir şey yapacak, takım kuracaktır. Bakalım hayırlısı" dedi.

'MİLLİ TAKIMIMIZDAN BAŞARI BEKLİYORUZ'

Dünya Kupası'nı heyecanla beklediğini aktaran Eypio, "Milli takımımızdan başarı bekliyoruz. Eski günler gibi olacak. Kore'deyken sabah sabah maçlar izliyorduk ya öyle heyecanla kalkacağız, izleyeceğiz, destekleyeceğiz. O heyecanı bekliyoruz. Bir de uzun sürecek. 1 ay falan sürecek. Çok fazla takım var. Heyecanla bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı