Sarıyer ve Boluspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sarıyer, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan Rasheed'in yerden pasında Doğancan Davas'ın dokunduğu topa ceza yayı sol tarafında Hasani'nin yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Berkay Aydoğmuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Balbudia'nın savunmanın arkasına attığı pasta Rasheed kafayla Doğancan Davas'a indirdi. Bu oyuncunun pasında savunmada Djilobodji'nin kontrol edemediği topu ceza sahası içi sol çaprazda tekrar önünde bulan Doğancan Davas, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mücadelenin yardımcı hakemi pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından müsabakanın hakemi Ömer Faruk Gültekin orta noktayı gösterdi. 0-1

54. dakikada Dembele'nin pasında topla birlikte ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

60. dakikada uzun kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırdı topa ceza yayı üzerinde Anziani'nin yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir'den seken topa altıpas üzerinde Dembele'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğinin yanında auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan Oğuzhan Yılmaz'ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Babacar, yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Orkun Özdemir'in solundan ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel

Sarıyer: Alperen Uysal, Fethi Özer (Oğuzhan Yılmaz dk. 46), Metehan Mert, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk. 75), Traore (Muhammed Mert dk. 89), Anziani, Dembele, Berkay Aydoğmuş (Emre Yeşilyurt dk. 75), Urie, Babacar (Anıl Koç dk. 86)

Yedekler: Furkan Akyüz, Mehmet Büyüksayar, Baran Demiroğlu, Rahmi Salih Kaya, Baran Engül

Teknik Direktör: Şenol Can

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Oulare dk. 59), Kaan Arslan, Ensar Bilir (Devran Şenyurt dk. 81), Kouagba, Lico, Barış Alıcı (Buğra Çağıran dk. 74), Balbudia, Doğancan Davas, Rasheed (Boakye dk. 81), Hasani

Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Tolunay Artuç, Arda Köksal, Arda Işık

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Babacar (dk. 72) (Sarıyer), Doğancan Davas (dk. 36) (Boluspor)

Sarı kartlar: Berkay Aydoğmuş (Sarıyer), Hasani, Lico, Kaan Arslan, Devran Şenyurt (Boluspor) - İSTANBUL