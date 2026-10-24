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Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ün gollerini 28. dakikada Ahmed Traore ve 60. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Joseph Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 62), Efecan Karaca (Batuhan Kör dk. 77), Doğan Can Davas (Mamadou Thiam dk. 62), Andre Poko (Tunahan Ergül dk. 46), Emre Yeşilyurt, Emeka Friday Eze

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Yağız Fikri Şen, Hasan Berat Kayalı, Marcos Silva, Furkan Gedik

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 90), Yaya Onogo (Marius Tresor Doh dk. 76), Manolis Siopis (Robin Yalçın dk. 74), Candan Başkale, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 67), Cenk Tosun (Tiago Çukur dk. 74), Ahmed Traore

Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı

Teknik Direktör: Selçuk Tarakçı

Goller: Ahmed Traore (dk. 28), Cenk Tosun (dk. 60 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Efecan Karaca (Sarıyer), Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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