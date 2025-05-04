Sarıyer, Trendyol 1. Lig'e Yükselmenin Coşkusunu Yaşıyor
Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitiren Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutlamak için Sarıyer Meydanı'nda toplandı. Futbol kulübü başkanı ve yönetimin de katıldığı kutlamalarda taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda teknelerle tur atarak sevinçlerini paylaştı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor.
Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.
Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.
Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.