Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Hakem Yönetimini Eleştirdi

Güncelleme:
Sarıyer, Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen Teknik Direktör Servet Çetin, hakem yönetimini eleştirerek mutsuz olduğunu ifade etti. Oyuncularının emeklerinin hakemler tarafından gölgelenmesine dikkat çekti.

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Vanspor FK galibiyeti sonrası, "Hakem Sarıyer'in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, 9 kişi kaldığı müsabakada evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Çok kızgındım. Biraz daha sakinleşip gelmek istedim. 9 kişi maç kazandık, hiç mutlu değiliz. Bulunduğumuz konumu da biliyorsunuz. Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, ne oldu da bu kadar uzattı? Zaten kadromuz dar. Eksik kadromuza rağmen iki tane değerli oyuncumuzu kırmızı kartla atıyor. Kaç tane geçişte pozisyon yakaladık, rakibe niye vermiyorsun kartları? Hakem Sarıyer'in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken bile bu kadar kötü bir maç yönetmek nasıl oluyor? İnsan biraz dikkat eder, biraz çekidüzen verir. Böyle mi maç yönetilir? İstiyorsanız sahaya çıkmayalım. Geriliyoruz orada, sinir hastası olacağız. Çok da hakem konuşmak istemiyorum. Futbolcularımın da hakkını yemeyeyim. Bugün bulunduğumuz konum itibariyle öz güvenimiz eksikti ama maçı ilk yarı 3-0, 4-0 bile yapabilirdik. 10 kişi başladık ikinci yarıya. Hakem sağ olsun yine devreye girdi, penaltı verip beraberliği sağladı. Herkese var da bize niye penaltı yok. Bulunduğumuz konum da rahat değil. Bizim için 1 puan bile çok önemliyken hakemlerin böyle maç yönetmesi bizi çok üzüyor. Kesinlikle bunun arkasında art niyet arıyorum. O yüzden bu maç incelensin. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Allah onların emeklerini hakemlere karşı zayi etmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
