Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can'dan Açıklamalar

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, Erzurumspor FK mağlubiyeti sonrası, "Milli aradan sonra daha iyi çalışıp, Sarıyer Kulübü'nü istediğimiz yerlere getireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırladığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Erzurumspor FK takımını iyi analiz etmiştik. Fakat ikinci yarının başlangıcıyla birlikte hakem Erdem Mertoğlu, bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maç şansı bir türlü bize dönmedi. Çok net faul olan bir pozisyonda gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Bu dakikadan sonra zorlu bir süreç geçirdik. Önümüzde milli ara var. O arada daha iyi çalışıp Sarıyer Kulübü'nü istediğimiz yerlere getireceğiz. Bazı handikaplarımız da vardı. Sezona biraz geç başladık. Ama oyuncularımın istek ve arzularından memnunum. Bu saatten sonra önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL