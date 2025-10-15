Haberler

Sarıyer, Teknik Direktör Servet Çetin ile Anlaştı

Sarıyer, Teknik Direktör Servet Çetin ile Anlaştı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdıktan sonra, Servet Çetin'i yeni teknik direktör olarak atadı. Kulüp, yeni döneme umutla başlıyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Teknik Direktör Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Sarıyer'in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz'da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig'de 19 maç Sivasspor, 1. Lig'de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
