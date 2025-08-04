Sarıyer, Ömer Bayram'ı Transfer Etti

Sarıyer, Ömer Bayram'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, deneyimli sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, Amed Sportif Faaliyetler'de geçtiğimiz sezonu geçirdi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, deneyimli oyuncu Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

Sarıyer, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler'de tamamlarken, 1. Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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