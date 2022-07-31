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Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi başladı

Sarıyer'de Özcan Kızıltan dönemi başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan getirildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Akan ile görüş ayrılıkları sonrasında yolların ayrıldığı ve Akan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Kızıltan'ın getirildiği belirtildi.

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Serik Belediyespor'da görev almıştı. Sarıyer'de bir süre önce de sportif direktörlük görevine Yakup Ateş getirilmişti.

Sarıyer, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da kampıyla sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Özcan Kızıltan Sarıyer Spor Haberler

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