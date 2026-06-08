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Sarıyer, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı

Sarıyer, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, 28 yaşındaki futbolcu Barış Alıcı ile anlaşarak yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında imzayı attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı

Sarıyer Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır" denildi. 28 yaşındaki futbolcu, Sarıyer Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız'ın da yer aldığı törenle kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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