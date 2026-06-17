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Sarıoğlan Voleybol Turnuvası tamamlandı

Sarıoğlan Voleybol Turnuvası tamamlandı
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Sarıoğlan'da 10 takımın katılımıyla düzenlenen ilçe geneli voleybol turnuvası final maçlarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Sarıoğlan'da düzenlenen İlçe Geneli Voleybol Turnuvası, 10 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu.

Sarıoğlan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sarıoğlan İlçe Geneli Voleybol Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. 1 Haziran'da başlayan ve lig usulüne göre oynanan turnuvada, 7 kurum takımı ile 3 sivil takım olmak üzere toplam 10 takım mücadele etti. Turnuva boyunca sporcular centilmence rekabet ederken, karşılaşmalar ilçe halkı tarafından da yoğun ilgi gördü. Büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından dereceye giren takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Şampiyon olan takımın kupasını Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı takdim ederken, ikinci olan takımın ödülünü İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu verdi. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan takım ise kupasını İlçe Jandarma Komutanı Cenk Cihan Hızarcıoğlu'nun elinden aldı. Ödül töreninde konuşan protokol üyeleri, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek sporun birlik, beraberlik ve dostluk duygularını güçlendiren önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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