Sarıgöl'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursuna Yoğun İlgi

Sarıgöl'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursuna Yoğun İlgi
Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursu, 250 katılımcıyla büyük ilgi görüyor. Kurs, çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenleniyor ve geleneksel sporların yaşatılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursu, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç ayrı kategoride yoğun ilgi görüyor.

2019 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilen Geleneksel Türk Okçuluğu'na ilginin her geçen gün arttığını belirten kurs antrenörü Hakan Kuruca, Sarıgöl'de ilk kez açılan kursa toplam 250 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Kursların her gün düzenlendiğini ifade eden Kuruca, "Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç dalda eğitim veriyoruz. İlginin bu kadar yoğun olması bizim için sevindirici. Kursiyer sayımız her geçen gün artıyor. Bu da geleneksel sporlarımızın yaşatılması adına çok kıymetli." dedi.

Sarıgöl'de Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimlerinin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi kapalı spor salonunda sürdüğü belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
