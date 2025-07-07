Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği'nin olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eski başkan Tolga Karataş'ın aday olmadığı kongrede iki isim başkanlık için yarıştı.

Kongre, Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği lokalinde yapıldı. 368 üyenin oy kullandığı seçimde Mustafa Atakan Aktan 220 oy alarak derneğin yeni başkanı oldu. Rakibi Süleyman Özer ise 147 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni yönetim belirlendi

Başkanlığa seçilen Mustafa Atakan Aktan'ın listesiyle birlikte oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Mustafa Atakan Aktan, Muzaffer Mersin, Zafer Yoldaş, Mesut Akbaş, Halis Duymaz, Mehmet Altınkaya, Tevfik Sarı."

Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise, Gökhan Yener, Yusuf Canbaz ve Atalay Vural'dan oluştu.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Başkan seçilen Mustafa Atakan Aktan yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önce görev yapan başkanlarımız, derneğimizi bu seviyeye getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler de daha ileri seviyeye taşımak için gayret edeceğiz. Tek isteğim; kanunlara uymak ve yasaların belirlediği günlerde, yasalara uygun avlanmak. Bu konuda tüm üyelerimizin hassasiyet göstermesini rica ediyorum." dedi. - MANİSA