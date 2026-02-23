Haberler

Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi

Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Haber Videosunu İzle
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde 'İnan Fenerbahçe' yazılı koreografi hazırladı.

  • Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa maçı öncesi tribünde 'İnan' yazılı koreografi açtı.
  • Fenerbahçe taraftarları Kasımpaşa maçında tribünleri doldurdu ve futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı.
  • Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 'Tribünde engel yok' projesi kapsamında görme engelliler için 2 özel kabin yerleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken taraftarlar da şampiyonluk için futbolculara destek mesajını sürdürdü.

''İNAN'' YAZILI KOREOGRAFİ

Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada takımlarının galibiyet alması durumunda puanları eşitlemesi açısından önem verdiği Kasımpaşa mücadelesi öncesi Spor Toto Tribünü'nde koreografi açıldı. Sarı-lacivertli zemin üzerine beyaz kartonlarla 'İnan' ifadesi belirirken, her iki tarafta Fenerbahçe yazılı pankart yer aldı.

' ' TRİBÜNDE ENGEL YOK''

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşı oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan tribünlerde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Görme engelliler için tasarlanan 'Tribünde engel yok' projesi kapsamında Spor Toto Tribünü önüne 2 adet özel kabinlerden yerleştirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"