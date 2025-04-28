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Saraybosna'da Masa Tenisi Gençlik Turu'nda İki Bronz Madalya

Saraybosna'da Masa Tenisi Gençlik Turu'nda İki Bronz Madalya
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Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağında milli sporcular Nil Başaran 15 yaş altı, Ela Su Yönter ise 13 yaş altı kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağına katılan milli sporculardan Nil Başaran, 15 yaş altı kızlar, Ela Su Yönter de 13 yaş altı kızlarda bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Nil, yarı finalde Hint Ankolika Chakraborty'ye 3-0 yenilerek 3'üncülüğü elde etti.

Ela Su ise İsviçre'den Enya Hu ile karşılaştığı 13 yaş altı kızlar yarı final maçını 3-1 kaybederek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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