Saraybosna'da Masa Tenisi Gençlik Turu'nda İki Bronz Madalya

Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağına katılan milli sporculardan Nil Başaran, 15 yaş altı kızlar, Ela Su Yönter de 13 yaş altı kızlarda bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Nil, yarı finalde Hint Ankolika Chakraborty'ye 3-0 yenilerek 3'üncülüğü elde etti.

Ela Su ise İsviçre'den Enya Hu ile karşılaştığı 13 yaş altı kızlar yarı final maçını 3-1 kaybederek bronz madalya aldı.