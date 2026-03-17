Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı

Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de, Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Yönetim kurulu acil toplantı gerçekleştirdi ve bazı yöneticiler Tedesco ile yolların ayrılmasını istedi. Ancak Başkan Sadettin Saran, ani bir karar almayarak futbolcularla da toplantı yaptı. Futbolcuların, 'Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de hatalarımız var' ifadeleri üzerine Saran'ın Tedesco ile yola devam kararı aldığı belirtildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine devam etme kararı aldı.
  • Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticiler Tedesco'nun görevden alınmasını istedi ve Aykut Kocaman ile İsmail Kartal'ın isimleri gündeme geldi.
  • Fenerbahçe futbolcuları, takımın başarısızlığında tek sorumlunun Tedesco olmadığını ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Başkan Sadettin Saran liderliğinde yapılan kritik toplantıların detayları ortaya çıktı.

YÖNETİMDE AYRILIK SESLERİ YÜKSELDİ

2-0'lık Karagümrük yenilgisinin ardından yönetim kurulu acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bazı yöneticilerin Tedesco ile yolların ayrılmasını istediği, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı

SARAN ACELE KARAR VERMEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından ani bir karar almayarak teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yaptı. Sürecin ardından futbolcularla da toplantı gerçekleştirildi.

KAPTANLARDAN DESTEK GELDİ

Takım kaptanı Milan Skriniar başta olmak üzere futbolcuların toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandığı aktarıldı. Oyuncuların, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Sonuna kadar şampiyonluk ve kupalar için mücadele edeceğiz" dediği belirtildi.

BU SÖZLER KARARI DEĞİŞTİRDİ

Futbolcuların bu açıklamaları sonrası Sadettin Saran'ın Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldığı ifade edildi. Böylece teknik direktör değişikliği şimdilik rafa kaldırıldı.

Alper Kızıltepe
