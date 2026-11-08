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Sao Paulo GP'de Norris kazandı, Mercedes 5 yıl sonra takımlar şampiyonu oldu

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Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Sao Paulo Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı; Norris bu sezonki 3. zaferini elde etti. Mercedes ise 5 yıl sonra takımlar şampiyonu olarak toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Sao Paulo Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Mercedes de 5 yıl sonra Formula 1'de takımlar şampiyonu oldu.

Formula 1'de heyecan Sao Paulo Grand Prix'siyle devam etti. Yarış, Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1: 35: 23.504 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu. Norris böylece bu sezonki 3. zaferini elde etti. Brezilya'da Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, aynı takımdan Isack Hadjar da üçüncü olarak tamamladı.

Takımlarda şampiyon Mercedes

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de bitime 3 yarış kala takımlar şampiyonu oldu. 2021'den sonra takımlarda şampiyonluğu ulaşan Mercedes, toplamda da 9. şampiyonluğunu kazandı ve genel sıralamada Williams'ı yakaladı. Mercedes, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2026 yıllarında şampiyon oldu.

Formula 1'de bir sonraki yarış, 20-22 Kasım tarihlerinde Las Vegas'ta yapılacak.

Sao Paulo Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 279 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 262 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 251 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 652 puan

2 - Ferrari: 512 puan

3 - Red Bull: 415 puan

4 - McLaren: 398 puan

5 - Racing Bulls: 112 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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