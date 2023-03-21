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Başkan neye uğradığını şaşırdı! Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne düştü

Spor Haberleri

Başkan neye uğradığını şaşırdı! Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne düştü

EuroLeague'de Fenerbahçe - Olimpia Milano maçında topu kurtarmaya çalışan Milanolu oyuncu Billy Baron, saha kenarında mücadeleyi izleyen Ali Koç'un üstüne düştü.

Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı. Topu kurtarmaya çalışan Milano oyuncu Billy Baron seyircilerin arasına girdi.

Şansın böylesi! Topu kurtarmaya çalışan oyuncu, maçı izleyen Ali Koç'un üstüne düştü

ALİ KOÇ'UN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Dengesi bozulan Billy Baron, saha kenarında karşılaşmayı izleyen Ali Koç'un üstüne düştü. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

basketbol Ali Koç Spor Haberler

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