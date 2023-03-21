Başkan neye uğradığını şaşırdı! Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne düştü
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EuroLeague'de Fenerbahçe - Olimpia Milano maçında topu kurtarmaya çalışan Milanolu oyuncu Billy Baron, saha kenarında mücadeleyi izleyen Ali Koç'un üstüne düştü.
Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı. Topu kurtarmaya çalışan Milano oyuncu Billy Baron seyircilerin arasına girdi.
ALİ KOÇ'UN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Dengesi bozulan Billy Baron, saha kenarında karşılaşmayı izleyen Ali Koç'un üstüne düştü. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.