Şanlıurfaspor ve Muğlaspor başkanlarından sağduyu çağrısı

2'nci Lig play-off 1'inci Turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Muğlaspor'un başkanları, ortak bir açıklama yaparak dostluk ve fair-play çağrısında bulundu.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu, karşılaşmanın dostluk içinde geçmesi gerektiğini belirterek taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Müsabakada hiçbir olumsuzluk yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, "Bir kişinin bile zarar görmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise iki şehir arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, geçmişte yaşanan gerginliklerin geride bırakılması gerektiğini ifade etti. Kıyanç, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekerek, taraftarların ve yöneticilerin topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.

İki başkan da karşılaşmanın centilmenlik çerçevesinde tamamlanması temennisinde bulunarak, kazananın futbol olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı