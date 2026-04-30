Şanlıurfaspor ve Muğlaspor başkanlarından sağduyu çağrısı

2'nci Lig play-off 1'inci Turu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Muğlaspor'un başkanları, ortak bir açıklama yaparak dostluk ve fair-play çağrısında bulundu.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu, karşılaşmanın dostluk içinde geçmesi gerektiğini belirterek taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Müsabakada hiçbir olumsuzluk yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, "Bir kişinin bile zarar görmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ise iki şehir arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, geçmişte yaşanan gerginliklerin geride bırakılması gerektiğini ifade etti. Kıyanç, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekerek, taraftarların ve yöneticilerin topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.

İki başkan da karşılaşmanın centilmenlik çerçevesinde tamamlanması temennisinde bulunarak, kazananın futbol olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı