Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den Önemli Açıklamalar

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir takımın canını yakacaklar ama kimin bilmiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor'un bir takımın canını yakacağını ve bunun kendileri olmak istemediğini söyleyerek, "Maçtan önce ben oyuncularıma hep şunu söyledim, bu tarz maçlar zor maçlardır. Yani herkesin işte üç puanla baktığı, garanti üç puanla baktığı maçlar zor maçlardır ve ilk yarı da hakikaten öyle oldu. Tabii antrenörlük hayatımda ilk defa ilk yarıda iki tane oyuncuyu, ilk defa değil de çok nadirdir ilk defa iki tane oyuncuyu değiştirdim, Cuma ve Nafican'ı. Tamamen kötü oynadıkları için değil, strateji açısından. Biraz da ofansif oyuncularla oynamaya çalıştık. O yüzden tabii ilk yarı o golü bulamadık. Bazı pozisyonlarımız da var. Golü bulamayınca direnci de artıyor böyle genç bir rakibin. O yüzden ikinci yarı Ahmet'i de aldık oyuna santrfor olarak. Hamlelerimiz ikinci yarı özellikle meyvesini verdi diye düşünüyorum. Çıkan oyuncular, giren oyuncular bu takımın önemli bir parçası olduğunu hissettirdiler. Onun için kutluyorum ekibimi, oyuncularımı ama bunu biz sürekli hale getirmemiz lazım. Özellikle geçen hafta Kocaelispor beraberliğinin çok önemli olması için bu hafta üç puan almamız gerekiyordu çünkü Malatyaspor genç oyuncularla mücadele ediyor. Bir takımın canını yakacaklar ama kimin bilmiyorum. Biz olmayalım dedik. Bugün biraz ilk yarıyı onlar iyi mücadele etti. Zorlu şartlarda mücadele ediyorlar tabii. Onların da yolu açık olsun. Onları da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı" diye konuştu. - ŞANLIURFA