Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'En fazla puan çıkartmak için mücadele edeceğiz'

Trendyol 1. Lig'de sahasında Ümraniyespor'a 3 puan kaptırarak galibiyet hasretine devam eden Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan 5 maçta en fazla puan çıkartmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, golü yedikten sonra gol ya da goller bulmak için mücadele ettiklerini söyledi. Tüm çabalara rağmen gol bulamadıklarını söyleyen Buz, "Özellikle geçen hafta Sakaryaspor müsabakasında çok önemli 1 puan aldıktan sonra kendi sahamızda, Ümraniyespor müsabakasında tabii ki 3 puanla ayrılmak istedik. Maalesef mağlup olduk. Müsabakaya baktığınız zaman aslında iyi başlamıştık. İyi başladığımız pozisyonlarımız oldu. Çok kötü bir gol yedik. Biraz talihsiz bir gol yedik, basit bir gol yedik. O golün akabinde müsabakayı çevirmek istedik. Bütün denemelerimize yaptık, maalesef gereken gol ve ya golleri bulamadık. Mağlup olduk. Bizim açımızdan tabiki rakibimize karşı mağlup olmak kötü oldu. Onu söyleyebiliriz ancak bu mücadelenin içerisinde daha çok çalışıp doğruları yapıp önümüzdeki 5 müsabaka içerisinde en fazla puan çıkartma açısından mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA