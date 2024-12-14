Üye Girişi
Haberler
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Ally Malle ve Miraç Acer'den geldi. Pendikspor'un tek golü ise Hasan Kılıç'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın ceza sahasında oluşan karambol sonrası hakem Davut Dakul Çelik penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç'ın vuruşunda kaleci Erzhan atışı kurtarırken, dönen topu Hasan bu kez ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Aly Malle taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada Del Valle'nin pasında Eze topla buluştu. Eze'nin sert şutunda top kale direği üzerinden dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada, Miraç Acer yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 2-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öğe

Şanlıurfaspor: Erzhan, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Çoşkun, Forsell, Cuma Menize (Hakan Erçelik dk. 71), Hasan Hüseyin Acar (Begiç dk. 78), Aly Malle (Ahmet Gökbayrak dk. 90+2), Kayode

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Ofosu, Mehmet Yüksel, Ashkovskı, Nafican, Hakan Erçelik, Salih Şen, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeirra, Kappel (Del Valle dk. 64), Hasan Kılıç (Bekir dk. 71), İbrahim Adağ, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Tarık Tekdal, Emeka Eze, Jetmir Topalli (Alpaslan dk. 90)

Yedekler: Emre, Samet, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Murat Akça, Alpaslan, Furkan, Mustafa Çolak,

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Goller: Ally Malle (dk. 36), Miraç Acer (dk. 85) (Şanlıurfaspor), Hasan Kılıç (dk. 27) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Jetmir Topalli, Eze, Emeka Friday (Pendikspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
img

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
img

Okan Buruk'tan taraftarın yüreğine su serpecek sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti

Son Dakika Haberleri

Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.