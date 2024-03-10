Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada defanstan dönen topa Balde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Taha'nın ortasında ceza sahası içinde Billal Messaoudi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Billal Messaoudi'nin sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden gönderdiği topa Romulo, dokundu, top direği sıyırarak auta çıktı.

84. dakikada rakip oyuncu ile çarpışan Ümit Kurt yerde kaldı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

89. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit'in şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Barış Ekincier dk. 87), Paixao, Balde (Landel dk. 46), Dening (Muhammed Enes Kiprit dk. 63), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 63), Ümit Kurt (Cumali Bişi dk. 87), Barış Gök

Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Ahmed İldiz (Turgay Philipp Gemicibaşı dk. 75), İsmail Köybaşı, Billal Messsaoudi (Roman Pascal Lundqvist dk. 69), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk.69), Dennis (Atınç Nukan dk. 90+3), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Kenneth Obinna Manah dk.69)

Yedekler: Arda Özçimen, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Lesse Nielsen

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Gol: Billal Messaoudi (dk. 36) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Göztepe), Mboula, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA