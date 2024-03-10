Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar ve oyuncu değişiklikleri detaylarıyla verildi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada defanstan dönen topa Balde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Taha'nın ortasında ceza sahası içinde Billal Messaoudi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Billal Messaoudi'nin sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden gönderdiği topa Romulo, dokundu, top direği sıyırarak auta çıktı.

84. dakikada rakip oyuncu ile çarpışan Ümit Kurt yerde kaldı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

89. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit'in şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Barış Ekincier dk. 87), Paixao, Balde (Landel dk. 46), Dening (Muhammed Enes Kiprit dk. 63), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 63), Ümit Kurt (Cumali Bişi dk. 87), Barış Gök

Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Ahmed İldiz (Turgay Philipp Gemicibaşı dk. 75), İsmail Köybaşı, Billal Messsaoudi (Roman Pascal Lundqvist dk. 69), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk.69), Dennis (Atınç Nukan dk. 90+3), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Kenneth Obinna Manah dk.69)

Yedekler: Arda Özçimen, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Lesse Nielsen

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Gol: Billal Messaoudi (dk. 36) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Göztepe), Mboula, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title