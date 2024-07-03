Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayır'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın da katıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayır ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.