Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayır'ı transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayır ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

Muharrem Aydın Şanlıurfaspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Bakmadan Geçme

Kahve falında yılan görmek ne anlama gelir? Falda yılan kafası görmenin anlamı nedir? Falda büyük yılan görmek ne demek? Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı? Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler? Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı? Bozkurt işareti neden yapılır? Bozkurt işareti ne anlama gelir, neyi ifade eder? UEFA, Merih Demiral'a neden soruşturma başlattı? Merih Demiral "Bozkurt" işareti anlamı nedir? Merih Demiral ceza alacak mı? Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı? Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu?
İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title