Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 62-59 mağlup etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-23 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 62-59 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor