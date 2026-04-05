Şanlıurfa'da yüzme yarışması düzenlendi
Şanlıurfa'da 8 ilden sporcuların katılımıyla 'Uluslararası Herkes İçin Yüzme' projesi kapsamında yüzme yarışması düzenlendi. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
11 Nisan Stadyumunda "Uluslararası Herkes İçin Yüzme" projesi kapsamında çocuklar, gençler ve büyükler kategorisinde yüzme yarışı düzenlendi.
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında uygulanması planlanan proje kapsamında Şanlıurfa'da 8 ilden sporcular kulaç attı.
Şanlıurfa'daki bölgesel elemede dereceye giren sporcular, 26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek "Türkiye Şampiyonası" için mücadele hakkı kazandı.
Şanlıurfalı yüzücü Süleyman Hicri de Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılma başarısı gösterdi.