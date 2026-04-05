Şanlıurfa'da yüzme yarışması düzenlendi

Şanlıurfa'da 8 ilden sporcuların katılımıyla 'Uluslararası Herkes İçin Yüzme' projesi kapsamında yüzme yarışması düzenlendi. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

11 Nisan Stadyumunda "Uluslararası Herkes İçin Yüzme" projesi kapsamında çocuklar, gençler ve büyükler kategorisinde yüzme yarışı düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında uygulanması planlanan proje kapsamında Şanlıurfa'da 8 ilden sporcular kulaç attı.

Şanlıurfa'daki bölgesel elemede dereceye giren sporcular, 26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek "Türkiye Şampiyonası" için mücadele hakkı kazandı.

Şanlıurfalı yüzücü Süleyman Hicri de Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...