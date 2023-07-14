Şanlıurfa'da Seyit Hışırlı U-11- U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U-11- U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonada bin 200 sporcu mücadele edecek. Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U-11- U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfalı güreşçi Seyit Hışırlı adına, 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen şampiyonada bin 200 sporcu mücadele edecek.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür organizasyonların çok yönlü kazanımları olduğunu ifade eden Ayhan, "Buraya yaklaşık 50 ilden evladımız gelmiş. Buranın havasını solacakları, bu güzel şehrin güzel mekanlarını görecekler. Bu tür turnuvaların hiç bir kaybedeni olmaz. Herkes kazanır. Biz de en genç şehri olarak bütün federasyonlarımızla ortak çalışmamız var. Organizasyona destek veren bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum. Amacımız yarınımız olan evlatlarımıza güzel imkanlar sağlamak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sporculara başarılar dileyerek turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu ise geleceğin şampiyonlarını yetiştirme için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Son yıllarda Türk sporcuların güreşte önemli başarılara imza attığını vurgulayan Eroğlu, düzenlenen turnuvada geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacağına inandığını ifade etti.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren de Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

38 hakemin görev aldığı turnuva 16 Temmuz'da sona erecek.