Şanlıurfa'da galibiyet coşkusu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesini Şanlıurfa'da coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Galatasaray'ın renklerini taşıyan bayrakları sallayan taraftarlar, galibiyeti coşkuyla kutladı. Kutlamalara Fenerbahçe forması giyen bazı vatandaşların da kendi takımlarının bayraklarını sallayarak kutlamalara katılan eşlik ettikleri gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı