Haberler

Şampiyonluk maçı sonrası kavga: 5 kırmızı kart çıktı

Şampiyonluk maçı sonrası kavga: 5 kırmızı kart çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 2. Amatör Küme'de Pirsusspor ile Viranşehir İdmanyurdu arasındaki şampiyonluk maçı sonrası kavga çıktı. Maçta 5 kırmızı kart gösterilirken, futbolcunun tribünlere yönelik hareketleri gerginliği tetikledi. Polis müdahalesiyle olaylar yatıştırıldı.

Şanlıurfa'da 2. Amatör Küme'de şampiyonluğu belirleyen Pirsusspor-Viranşehir İdmanyurdu maçının ardından kavga çıktı. 5 kırmızı karttın çıktığı maçta kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.00'da Viranşehir İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da şampiyonluk için sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Pirsusspor 2-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Tansiyonun yüksek olduğu mücadelede hakem toplam 5 kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise gerginlik saha dışına taştı.

İddiaya göre, Pirsusspor'un 24 numaralı futbolcusu soyunma odasına giderken tribünlere ve bazı futbolculara yönelik el kol hareketleri yapıp küfür edince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Maç sonunda yaşanan gerginlik, şampiyonluk mücadelesinin önüne geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi