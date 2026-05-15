Sandıklılı sporcudan Kick Boks Kupası'nda büyük başarı

Antalya'da gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım sağladığı 11. Dünya Kick Boks Kupası'nda Sandıklı ilçesi büyük bir başarıya imza attı. Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kulübü adına tatamiye çıkan antrenör ve sporcu Fatma Çankaya, Veteran Bayanlar +65 kg kategorisinde sergilediği üstün performansla Dünya 3.'sü oldu. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran Çankaya, başarısıyla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Elde edilen bu önemli derecenin ardından, spora ve sporcuya sunduğu katkılarla Sandıklı'da sporun gelişimine öncülük eden Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz, sürece sağladığı destekler ve ilçedeki spor başarılarının artmasındaki emeği dolayısıyla takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR

