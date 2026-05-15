Sandıklılı sporcudan Kick Boks Kupası'nda büyük başarı

Antalya'daki 11. Dünya Kick Boks Kupası'nda Afyonkarahisar Sandıklı'dan Fatma Çankaya, Veteran Bayanlar +65 kg'da dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen 11. Dünya Kick Boks Kupası'nda Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hem antrenör hem sporcu olarak görev yapan Fatma Çankaya, dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Antalya'da gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım sağladığı 11. Dünya Kick Boks Kupası'nda Sandıklı ilçesi büyük bir başarıya imza attı. Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kulübü adına tatamiye çıkan antrenör ve sporcu Fatma Çankaya, Veteran Bayanlar +65 kg kategorisinde sergilediği üstün performansla Dünya 3.'sü oldu. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran Çankaya, başarısıyla ilçenin gurur kaynağı oldu.

Elde edilen bu önemli derecenin ardından, spora ve sporcuya sunduğu katkılarla Sandıklı'da sporun gelişimine öncülük eden Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz, sürece sağladığı destekler ve ilçedeki spor başarılarının artmasındaki emeği dolayısıyla takdir topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
