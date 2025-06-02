Sandıklı Yıldız Gençlik Spor Kulübü Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın Sandıklı Yıldız Gençlik Spor Kulübü, 10-11 yaş kategorisinde büyük başarılar elde etti. Mehmet İrfan Akgöz, Mehmet Çiçek ve Mustafa Eren Güder, erkek kata dalında şampiyonluk kazandı. Ayrıca Mehmet Çiçek Balkan 2.'si, Mustafa Eren Güder ise Balkan 3.'sü oldu.
Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar'ın Sandıklı Yıldız Gençlik Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza attı.
10-11 yaş kategorisinde, Mehmet İrfan Akgöz, Mehmet Çiçek ve Mustafa Eren Güder erkek kata dalında gösterdikleri performansla Balkan şampiyonu oldular.
2015 doğumlu Mehmet Çiçek erkek kata dalında büyük bir başarıya imza atarak, Balkan 2.'si oldu. Ayrıca, 2014 doğumlu Mustafa Eren Güder erkek kata dalında Balkan 3.'lüğünü kazandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor