Sancaktepe'de Kick Boks Turnuvasında Barış Üçlü Şampiyon Oldu

Sancaktepe'de Kick Boks Turnuvasında Barış Üçlü Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de düzenlenen Night Of Warriors Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda polis memuru Barış Üçlü, Pakistanlı rakibi Hüseyin Baloch'u nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sancaktepe'de düzenlenen Night Of Warriors Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda polis memuru Barış Üçlü, rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda gerçekleştirilen müsabakaya 8 ülkeden farklı sporcular katıldı. Türkiye'yi temsilen yarışan polis memuru Barış Üçlü, vermiş olduğu güçlü mücadeleyle birlikte Pakistanlı rakibi Hüseyin Baloch'u ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu. Üçlü, emekleri adına hocası Orhan Karaalioğlu ve desteklerinden dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tuz Gölü havzasındaki tarlada karbondioksit çıkışı: Bu oluşum Türkiye'de tek

Bu oluşum Türkiye'de tek! Yer altından fışkırıp etrafa yayılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Burhan'ın esprili 'avokado' sorusuna sunucudan bomba yanıt

Gazetecinin "avokado" sorusuna sunucudan canlı yayında bomba yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.