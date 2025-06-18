Sanat Dolu Bir Organizasyon: Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası Ankara'da Başladı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlayan Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'na 11 ülkeden 32 sporcu katılıyor. Türkiye, Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç ile temsil ediliyor.

Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Gölbaşı'ndaki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapılan şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılıyor.

Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil ettiği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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