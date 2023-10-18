San Marino sonunda başardı! 2 yıl sonra gelen gole şampiyon olmuş gibi sevindiler

EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, deplasmanda San Marino'yu 2-1 mağlup etti. Dünyanın en başarısız milli takımı olarak görülen San Marino, 2 yıl sonra ilk kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Bu gol sonrası takım adeta şampiyon olmuş gibi sevinirken, golü atan futbolcu Golinucci kahraman ilan edildi.

San Marino ile Danimarka, EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi San Marino, mücadeleyi kaybetmesine rağmen 2 yıl sonra gol atma başarısı gösterdiği için büyük sevinç yaşadı.

GOLINUCCI'DEN TARİHİ GOL

Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Höjlund ve 70. dakikada Poulsen kaydetti. 61. dakikada San Marino'nun 2 yıl sonra golünü atan isim ise Golinucci oldu.

ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİLER

2 yıl sonra gelen gol sonrası San Marino'da takım ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk yaşamış gibi golü kutlayan San Marino takımının o anları büyük ilgi gördü.