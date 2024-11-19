San Marino'dan tarihi galibiyet
UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında San Marino, deplasmanda Lihtenştayn'ı 3-1 yenerek C Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçla San Marino, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.
UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.
C LİGİ'NE YÜKSELDİLER
Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.
TARİH YAZDILAR
Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.
İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU
- 1- SAN MARINO (7)
- 2- CEBELİTARIK (6)
- 3- LİHTENŞTAYN (2)