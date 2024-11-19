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San Marino'dan tarihi galibiyet

San Marino'dan tarihi galibiyet
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UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında San Marino, deplasmanda Lihtenştayn'ı 3-1 yenerek C Ligi'ne yükseldi. Bu sonuçla San Marino, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.

UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.

C LİGİ'NE YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

TARİH YAZDILAR

Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

  • 1- SAN MARINO (7)
  • 2- CEBELİTARIK (6)
  • 3- LİHTENŞTAYN (2)
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