Haberler

Türk taraftarlar, San Francisco'da heyecanla maç saatini bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde San Francisco'daki Türk taraftarlar, sokaklarda tezahüratlarla takımlarına destek veriyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

Çevre şehirlerden, Avrupa'dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna'da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor

Trump'ın "Uçan Saray"ı ülkeye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

Dünyanın konuştuğu adam sonunda muradına erdi! Şimdi bayram edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak