Los Angeles Lakers'ı yenen San Antonio Spurs, NBA Kupası'nda yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Emirates NBA Cup çeyrek finalinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 132-119 yenerek Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Spurs'ün yıldız oyuncusu Stephon Castle, 30 sayı ve 10 ribauntla dikkat çekti. Diğer çeyrek final maçında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 138-89 yenerek yarı finale adım attı.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nın (Emirates NBA Cup), çeyrek finalde Los Angeles Lakers'ı 132-119 yenen San Antonio Spurs, Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

Crypto.com Arena'da oynanan maçta Spurs oyuncusu Stephon Castle, 30 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

San Antonio Spurs'ta De'Aaron Fox 20, Keldon Johnson 17, Harrison Barnes ve Julian Champagnie de 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Lakers'ta Luka Doncic 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. LeBron James 19 sayı ve 15 ribauntla "double-double"yaptı, Marcus Smart da 26 sayı kaydetti.

Thunder, Suns'ı 138-89 yendi

Gecenin diğer maçında Oklahama City Thunder, evinde Phoenix Suns'ı 138-89 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Chet Holmgren 24, Jalen Williams 15, Luguentz Dort da 12 sayılık performans gösterdi.

Suns'ta Dillon Brooks 16, Jordan Goodwin 15 ve Jamaree Bouyea 14 sayıyla öne çıktı.

San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı yarı finalinde 14 Aralık Pazar günü karşılaşacak.

