Samuel Eto'o tüm suçlamaları kabul etti! Cezaevine girmemek için servet ödeyecek

Barcelona 11. Ceza Mahkemesinde görülen davada Eto'o, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarını kabul etti.

"BEN SADECE BABAMIN BANA SÖYLEDİKLERİNİ YAPTIM"

Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1.8 milyon euro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3.8 milyon euro ödeyecek. 2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım." diyerek kendini savundu.

CEZASI 22 AYA İNDİRİLDİ

İspanya'da savcılık ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon euroluk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.

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