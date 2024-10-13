Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o skandal hareketlere imza atmaya devam ediyor. Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Brys, Kenya maçı sonrası Eto'o'nun, asistanlarından birisini listeye yazmadığını söyledi. Brys açıklamasında, "Bir daha olursa hemen bırakacağım, söz veriyorum! Yedek kulübesinde kimin olacağına karar veren kişi ben olmalıyım" dedi.
Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Brys, Kenya maçı sonrası Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ASİSTANINI LİSTEYE YAZMADILAR
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu 3. maçında Kenya'yı konuk eden Kamerun, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Marc Brys, Samuel Eto'o'nun başkanlığını yaptığı Kamerun Futbol Federasyonu'nun, asistanlarından birisini listeye yazmadığını söyledi.
"BİR DAHA OLURSA HEMEN BIRAKACAĞIM"
Brys, Kenya maçının ardından yaptığı açıklamada "Yine arkamdan iş çevirdiler, listeleri asistanlarım olmadan yaptılar. Bir daha olursa hemen bırakacağım, söz veriyorum! Yedek kulübesinde kimin olacağına karar veren kişi ben olmalıyım" ifadelerini kullandı.
6 AY MEN CEZASI ALMIŞTI
Bu, 43 yaşındaki· futbol adamı Samuel Eto'o'nun ilk vukuatı değil. Aynı zamanda dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan Eto'o, fai·r-play i·lkeleri·ni·n i·hlali· ve uygunsuz davranışları sebebi·yle geçtiğimiz günlerde futboldan 6 ay men edilmişti.