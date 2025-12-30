Haberler

Samsunsporlu Soner Aydoğdu'dan sürpriz transfer: 2. Lig'e gidiyor

Güncelleme:
TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekibi Samsunspor'da forma giyen tecrübeli orta saha Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşmelerde de sona gelindi.

  • Bursaspor, Samsunspor'un 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı.
  • Soner Aydoğdu, bu sezon Samsunspor formasıyla 16 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

Üst üste dört transfer birden yapan TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, bir sansasyonel transfer daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

SONER AYDOĞDU BURSASPOR'A GİDİYOR

Bursaspor, Süper Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un formasını giyen tecrübeli 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlıların oyuncuyla anlaşmasının ardından Samsunspor'la da yaptığı görüşmelerde sona geldiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit, Rahmetullah Berişbek ve Eyüp Akcan transferlerini açıklayan Bursaspor'un bu transfere de kısa süre içerisinde nokta koyarak taraftarlarına açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kırmızı-beyazlı formayı 16 maçta giyen deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

