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Samsunspor, Süper Lig'e hazırlanıyor

Samsunspor, Süper Lig'e hazırlanıyor
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Samsunspor, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıkları kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda kuvvet, mobilite, şut ve koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki sabah antrenmanı, kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kuvvet çalışmalarının ardından mobilite ve aktivasyon uygulamaları yaptı. Daha sonra şut organizasyonları üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde koşu çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, esneme ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını program doğrultusunda sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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